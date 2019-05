Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brutales Pärchen

Kaiserslautern (ots)

Ein junges Pärchen hat am Donnerstagnachmittag aus noch nicht bekannten Gründen einen 45-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet attackiert und verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war das Trio in der Logenstraße in Streit geraten. Als der 45-Jährige sich umdrehte und weggehen wollte, wurde er von dem Pärchen von hinten angegriffen. Sowohl der junge Mann als auch die junge Frau sollen ihr Opfer mehrfach ins Gesicht und gegen den Körper geschlagen und getreten haben.

Die verständigten Polizeibeamten gingen dazwischen und trennten die Streithähne. Das Opfer hatte diverse "Spuren" davongetragen, unter anderem dürfte sich der Mann einen Bruch an der rechten Hand zugezogen haben. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte der 45-Jährige trotzdem ab.

Gegen die beiden mutmaßlichen Täter wird wegen Körperverletzung ermittelt. Auf das Duo kommt ein Strafverfahren zu. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell