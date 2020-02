Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Ein zwölf Jahre alter Radfahrer hat am Montag in Bocholt bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Der Junge hatte gegen 13.30 Uhr aus Richtung Nordstraße kommend den in Fahrtrichtung links liegenden Radweg an der Herzogstraße befahren. Als das Kind die Straße queren wollte, erfasste ein 39 Jahre alter Autofahrer das Rad mit seinem Wagen. Der Bocholter hatte die Herzogstraße in gleicher Richtung befahren. Der Schüler stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

