Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unbekannter lockert Vorderradbremse

Legden (ots)

An einem abgestellten Fahrrad hat sich am Montag in Legden ein Unbekannter in einer Weise zu schaffen gemacht, die gefährliche Folgen hätte haben können. Das Rad hatte zwischen 06.45 Uhr und 18.15 Uhr in einem Fahrradständer am Bahnhof gestanden. Als der Besitzer am Abend damit wegfuhr, bemerkte er, dass die Vorderradbremse nicht mehr bremste. Der 44-Jährige geht davon aus, dass jemand die Bremse gelockert hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell