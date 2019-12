Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Burg Stargard erhält finanzielle Unterstützung für Sanierung in der Sporthalle der Grund- und Regionalschule

Schwerin (ots)

Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten infolge eines Wasserschadens steht die Zweifeldhalle seit Oktober diesen Jahres wieder für den täglichen Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Mit einer Sonderbedarfszuweisung vom Innenministerium i.H.v. 102.000 EUR und einem verbleibenden Eigenanteil von 34.000 EUR der Stadt Burg Stargard, sind die Gesamtkosten i.H.v. 136.000 EUR abgesichert.

Im April 2019 konnte die Zweifeldhalle aufgrund eines Wasserschadens im Randbereich der Halle nicht mehr genutzt werden. Die Schließung der Sporthalle war notwendig, da durch eine Schadensermittlung vor Ort festgestellt wurde, dass der Unterboden durchfeuchtet und mit schädlichem Schimmel befallen war und somit der gesamte Fußboden komplett erneuert werden musste. Aufgrund der Dringlichkeit wurde deshalb schnell mit der Sanierung begonnen, die nach den Oktoberferien und damit zum Schulbeginn abgeschlossen werden konnte. Der Sportunterricht konnte während des Sanierungszeitraums durch die gute Wetterlage im Sommer draußen durchgeführt werden.

"Ich freue mich sehr, dass wir die Stadt an dieser Stelle mit Fördermitteln unterstützen können und der Schulsport in der Zweifeldhalle abgesichert ist. Für Schülerinnen und Schüler ist eine funktionsfähige Sporthalle genauso wichtig wie in der Freizeit für den Vereinssport", so Innenminister Lorenz Caffier. Der Bewilligungsbescheid wurde dem Bürgermeister der Stadt zugesandt.

Rückfragen bitte an:



Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Claudia Zepplin

Telefon: 0385/5882016

E-Mail: claudia.zepplin@im.mv-regierung.de

http://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell