Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Knesebeck (ots)

In den Morgenstunden des 11.09.2019, gegen 05.30 Uhr, befuhr ein dunkler PKW die Wittinger Straße in Knesebeck, in Fahrtrichtung Wittingen. Auf Höhe der dortigen Einhorn Apotheke geriet er mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und beschädigte dabei den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen zum Verkehrsunfall! Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wittingen unter der Telefonnummer 05831/252880 entgegen.

