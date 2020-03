Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmundfür Freitag/Samstag, 06./07.03.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Egels - Auseinandersetzung nach Party In der Nacht zu Sonnabend gegen 03:45 Uhr kam es im Anschluss einer Party zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Aurichern. Als das 26-jährige Opfer mit dem Fahrrad über den "Schoolpad" nach Hause fahren wollte, wurde dieser von seinem 30-jährigen Kumpel aus derzeit unbekannten Gründen verfolgt und gewaltsam vom Fahrrad geholt. Auf dem Boden liegend erhielt das Opfer dann einen Schlag ins Gesicht und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten der Polizei Aurich fest, dass das Opfer unter Alkoholeinfluss stand. Da dieser mit einem Promillewert von über 1,6 Promille mit seinem Fahrrad öffentlichen Verkehrsraum befuhr, muss sich der 26-jährige neben seinen erlittenen Verletzungen nun auch noch in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Riepe - Kennzeichen entwendet In der Nacht zu Freitag wurden von einem roten Renault Twingo sowohl das vordere, als auch das hintere Kennzeichen entwendet. Der Pkw war in der Zeit von 19:00 - 05:40 Uhr, in der Friesenstraße, auf dem dortigen Pendlerparkplatz an der A 31, abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht Am Freitagvormittag in der Zeit von 09:15 - 10:05 Uhr wurde an der Esenser Straße ein ordnungsgemäß in einer dortigen Parkbucht geparkter grauer VW Golf am linken Außenspiegel beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Schwere Verletzung durch Faustschlag

Erhebliche Verletzungen am Gebiss erlitt am Freitagabend gegen 21.15 Uhr ein 15-jähriger in Dornum. Er war zuvor mit einem 16-jährigen in einen Streit geraten, der dann mit einem heftigen Faustschlag gegen das Kinn des Opfers endete. Aufgrund der dadurch entstandenen Verletzungen am Gebiss musste der 15-jährige in eine Fachklinik verlegt werden.

Norden - Randalierer schlägt zu

In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23.30 Uhr und 00:20 Uhr randalierte ein 30-jähriger in der Innenstadt Nordens in der Wohnung einer Bekannten. Er geriet dermaßen in Rage, dass er der Wohnungsinhaberin mit der Faust ins Gesicht schlug. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Garage beschädigt und geflüchtet

In der Zeit vom vergangenen Mittwochmittag bis zum Donnerstagmittag beschädigte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug eine Garage in der Großen Hinterlohne. Vermutlich handelte es sich um ein größeres Fahrzeug, da die Ecke der Garage im oberen Bereich am Mauerwerk und der Einfassung der Bedachung beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen. 04931/ 9210.

Norden - Erheblicher Schaden bei Unfallflucht

Am Freitagmittag zwischen 12:00 Uhr und 12:10 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Gewerbestraße in Norden abgestellter VW Transporter (Bulli) erheblich beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch scharfkantige Teile eines Fahrzeugs oder dessen Ladung beschädigt. Das Blech des beschädigten Fahrzeuges wurde regelrecht aufgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise an die Polizei Norden, 04931/9210.

Georgsheil/Engerhafe - Straßenverkehrsgefährdung

Auf der B 72 von Georgsheil Richtung Engerhafe war am Freitag gegen 11:50 Uhr eine 24-jährige mit ihrem BMW unterwegs, die zunächst an einer Ampel trotz "Grünlichtes" nicht weiterfuhr. Augenscheinlich war sie zu sehr mit ihrem Handy beschäftigt. Als andere Verkehrsteilnehmer sie auf das "Grünlicht" aufmerksam machten, zeigte sie nur eine beleidigende Geste mit dem Mittelfinger und fuhr weiter. Auf der weiteren Strecke fuhr sie dann zunächst sehr langsam, so dass nachfolgende Fahrzeugführer überholen wollten. Während des Überholvorganges beschleunigte die 24-jährige ihren PKW nun so stark, dass eine überholende 31-jährige aufgrund eines sich von vorne nähernden LKW stark abbremsen und wieder einscheren musste. Die 24-jährige konnte von einer alarmierten Funkstreifenwagenbesatzung angehalten werden. Sie wird sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden. Tel.: 04931/9210.

Norden - Ohne Licht und betrunken Einen Wert von über 2,5 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem 26-jährigen Fahrradfahrer, der am Samstagmorgen gegen 04.10 Uhr auf dem Burggraben in Norden kontrolliert wurde. Aufgefallen war der Mann, weil er ohne Beleuchtung in Schlangenlinien auf der Straße fuhr. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Sachbeschädigung In der Nacht vom vergangenen Dienstag auf Mittwoch wurden in Neuharlingersiel in der Straße Bettenwarfen die Reifen eines schwarzen Pkw Seat Leon durch unbekannte Täter beschädigt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Wittmund unter 04462-911 115 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen -Fehlanzeige-

