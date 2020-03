Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Heckscheibe eines in der Zeughausstraße abgestellten "GMC" Chevrolet Kombis eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 01.15 Uhr und 12.45 Uhr, vermutlich aber in den noch frühen Morgenstunden, hat ein unbekannter Täter an einem in der Zeughausstraße abgestellten "GMC" Chevrolet Kombi mutwillig die Heckscheibe eingeschlagen und so mindestens 500 Euro Sachschaden angerichtet. Der "GMC" parkte im oben genannten Zeitraum vor dem Gebäude Nummer 53, als sich der unbekannte Täter an dem Wagen zu schaffen machte. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

