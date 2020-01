Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hund reißt vier Hühner

Kleinbundenbach (ots)

Ein unbekannter freilaufender Hund hat am 15.01.2020 gegen 10:50 Uhr in einem Garten in der Hauptstraße vier Hühner gerissen und dadurch laut Auskunft des Geschädigten einen Schaden von 44 EUR verursacht. Danach lief der Hund davon. Er konnte trotz intensiver Suche durch eine Polizeistreife in der Ortslage nicht mehr angetroffen werden.

Das Tier wird wie folgt beschrieben: Großer schwarzer Schäferhundmischling, Schulterhöhe ca. 50 cm, trug Halsband.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen und/oder den Besitzer des Hundes, die sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen mögen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell