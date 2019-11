Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Reizgas versprüht - Polizei sucht Zeugen

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang Unbekannter versprühte am Mittwoch, 13. November, gegen 14.35 Uhr, im Treppenhaus der Friedensschule, an der Marker Allee, Reizgas und verletzte nach derzeitigem Ermittlungsstand sieben Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 - 20 Jahren leicht. Die Verletzten begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (mw)

