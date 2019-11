Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch am Langewanneweg

Hamm - Berge (ots)

Am Mittwoch, 13. November 2019 wurde in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 16.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung am Langewanneweg eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch Hebeln an den Fenstern Zugang zur Wohnung und erbeuteten dabei mehrere elektronische Geräte. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02318 916-0 entgegen. (ab)

