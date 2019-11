Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem verletzten Beifahrer

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 13. November, im Kreisverkehr Vogelstraße / Ahlener Straße / Frielicker Weg wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 15.55 Uhr befuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer aus Lippstadt die Vogelstraße und bog anschließend in den Kreisverkehr zur Ahlener Straße ein. Hierbei übersah er eine 46-jährige Fiat-Fahrerin, die bereits verkehrsbedingt im Kreisverkehr vor der Ausfahrt zur Ahlener Straße in Richtung Norden stand. Es kam zum Zusamenstoß beider Fahrzeuge. Der 14-jährige Sohn der Fiat-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Ahlener Kinderkrankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. (mw)

