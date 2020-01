Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebe im Zigarrenladen

Pirmasens (ots)

Gestern betraten gegen 17:40 Uhr zwei unbekannte Männer einen Zigarrenladen in der Hauptstraße. Einer der Männer kauft Zigaretten und bezahlt mit einem großen Geldschein. Während die Verkäuferin in der Geldschublade hinter der Theke das Wechselgeld abzählt und auch übergibt, wird sie von weiteren Wünschen des Käufers abgelenkt. Dies wird von dem zweiten Mann ausgenutzt. Er greift unbemerkt in die Kasse und entwendet einen höheren dreistelligen Geldbetrag. Erst nachdem die beiden Täter das Geschäft verlassen hatten, wird der Griff in die Kasse bemerkt. Beschreibung der Täter: Täter 1: ca. 170 cm groß; kräftige Statur; kurze blonde Haare mit Geheimratsecken; auffällige schwarz-grüne Daunenjacke mit großer weißer Aufschrift. Täter 2: ca. 178 cm groß; schlanke Statur; dunkel blaue Schirmmütze (vermutlich Adidas) dunkel blaue Daunenjacke (evtl. Versace) schwarze kurze Haare sowie Vollbart und Oberlippenbart.

