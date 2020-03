Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Beim zu spät eingeleiteten Fahrstreifenwechsel anderes Auto gestreift - Autofahrerin leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem auf der zunächst zweispurig und dann einspurig verlaufenden Dattenbergstraße hat ein älterer Fahrer eines Mercedes der CLA-Klasse am Donnerstagvormittag einen Unfall verursacht, bei welchem eine Autofahrerin in einem A-Klasse Mercedes leicht verletzt worden ist. Beide Beteiligten fuhren gegen 11.40 Uhr auf der zunächst zweispurigen Dattenbergstraße nebeneinander her, wobei sich der 84-jährige Fahrer des CLA links vom A-Klasse Mercedes befand. Als sich die Fahrbahn verengte, blieb der 84-Jährige noch eine Weile links, bis er dann doch nach rechts lenkte. Hierbei touchierte die CLA-Klasse den A-Klasse Mercedes der 67-jährigen Autofahrerin. Bei dem Unfall entstand an beiden Autos rund 3000 Euro Sachschaden. Die Fahrerin des A-Klasse Mercedes hatte sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen und begabe sich später zu ihrem Hausarzt.

