Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) In einer Kurve zu weit nach links gekommen und mit entgegenkommendem Auto zusammengestoßen - 8000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Etwa 8000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstag, gegen 08.30 Uhr, im Kurvenbereich der Straße "Auf der Steig" passiert ist. Dort war ein 57-jähriger Mann mit einem VW in Richtung "Bertholdshöfe" unterwegs und geriet in einer Kurve zu weit nach links auf die Gegenfahrspur. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden Ford eines 24-jährigen Autofahrers. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

