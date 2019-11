Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Festnahme abgewendet

Görlitz, Bad Muskau (ots)

Durch Bezahlung von 265 Euro konnte ein 43-Jähriger seine Festnahme abwenden.

Bei der Überprüfung eines 43-Jährigen, am Donnerstagnachmittag (14. November 2019) in Bad Muskau stellten Kräfte der Bundespolizei einen offenen Haftbefehl fest. Wegen Vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehrs war der polnische Staatsangehörige zu einer Geldstrafe in Höhe von 265 Euro verurteilt worden.

Da er den Betrag bisher nicht bezahlt hatte wurde er durch die Staatsanwaltschaft Duisburg zur Festnahme ausgeschrieben, ihm drohten 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

Da er die geforderte Geldstrafe nun beglich, blieb ihm die Festnahme erspart und er konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen.

