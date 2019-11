Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei erwischt Mann mit Ecstasy am Bahnhof

Görlitz (ots)

Am Freitag, den 15. November 2019 gegen 02:00 Uhr gab ein Görlitzer auf Befragen an, "Ja, ich habe etwas Gras dabei." Anschließend fingerte er in seiner Bauchtasche, fand dort aber kein "Gras" (Cannabis). Wenig später wurde er auf der Suche nach Betäubungsmitteln doch fündig, aus seiner linken Hosentasche kramte er mehrere Ecstasy-Tabletten hervor. Bei der weiteren Durchsuchung stießen die Ordnungshüter dann noch auf eine geringe Menge Crystal.

Nach Sicherstellung des "Stoffs" erwartet den 30-Jährigen nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Ralf Zumbrägel

Telefon: 0 35 81 - 3 62 67 21

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell