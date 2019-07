Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickbetrüger will Tür aufstoßen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45356 E.-Bochold: Am Montag, 29. Juli gegen 16:30 Uhr, hat ein mutmaßlicher Trickbetrüger versucht, in die Wohnung einer 43-Jährigen zu gelangen.

In der Weizenstraße klingelte es zur Tatzeit an der Wohnungstür. Offenbar hatte es der Unbekannte bereits in den Hausflur des Mehrfamilienhauses geschafft. Die 43-Jährige öffnete die Tür. Der mutmaßliche Betrüger erklärte, er arbeite für einen Mobilfunkanbieter. Da keine Reparaturen oder Ähnliches anstanden, verweigerte die Essenerin dem Mann den Zutritt. Daraufhin stellte dieser seinen Fuß in die Tür und stieß diese gewaltsam ein Stück auf. Die 43-Jährige bekam dabei das Türblatt gegen den Kopf. Schnell reagierte sie, trat den Fuß aus dem Türrahmen und schlug dem Tatverdächtigen die Tür vor der Nase zu. Ihr Sohn war ebenfalls auf Zack und alarmierte die Polizei. In dieser Zeit flüchtete der Mann aus dem Haus.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Mann und einen möglichen Komplizen sowie ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug beobachtet haben. Einer der beiden Männer sei schlank gewesen, der andere von normaler Statur. Beide werden als Süd- oder Osteuropäer beschrieben. Beide sollen Jeans und Shirts getragen haben. Dann sollen sie in ein silbernes Auto mit Kennzeichen "E-SK-???" gestiegen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

