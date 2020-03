Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach)- Autotüren zerkratzt 3./4.3.20

Stockach (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch in der Bahnhofstraße an einem Kia die hintere rechte Türe sowie die Beifahrertüre mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Da das Auto mit einer speziellen Folierung versehen war und nun neu beklebt werden muss, schätzt die Polizei den Schaden auf 4.000 Euro. Die Polizei in Stockach bittet um Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung unter 07771 93910.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell