Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Verkehrsunfall mit Sachschaden (05.03.2020)

Singen am Hohentwiel (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 02.00 Uhr am Kreisverkehr Radolfzeller Straße / Ekkehardstraße / Freiheitstraße / Aluminiumstraße, dem sogenannten "Esso-Kreisel", ereignete.

Der 23-jährige Lenker eines BMW 3 befuhr den Kreisverkehr, geriet mit der rechten Seite auf das neben der Fahrbahn verlaufende Bankett, verlor die Kontrolle über seinen BMW und stieß gegen den Mast einer Straßenlaterne, der verbogen wurde. Am BMW entstand Totalschaden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell