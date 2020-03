Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigung durch Brandlegung (04.03.2020)

Konstanz (ots)

Mehrere brennende Papiercontainer gerieten am Mittwochnachmittag gegen 13.15 Uhr auf einem Stellplatz für Müll- und Wertstoffbehältnisse in der Straße "Am Pfeiferhölzle" in Brand.

Laut des Berichtes des Polizeireviers Konstanz wurden die Wertstoffcontainer durch unbekannte Tatverdächtige mit Vorsatz in Brand gesteckt. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Konstanz gelöscht. Die Gefahr eines Übergreifens auf Gebäude oder Fahrzeuge bestand nicht.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

