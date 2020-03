Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Allensbach) Mehrere Fälle der Betrugsmasche Enkeltrick (04.03.2020)

Konstanz - Allensbach (ots)

Mit den Worten "Hallo Oma, ich bins" oder "Rate mal, wer hier spricht" oder ähnlichen Formulierungen oder auch ganz gezielt mit Kenntnissen über Verwandte oder Bekannte rufen Betrüger bei meist älteren, oft alleine lebenden Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund hierfür werden ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise Nebenkosten im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Immobilie oder auch ein Verkehrsunfall. Oft werden Betroffene durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald sich ein Opfer zu einer Zahlung bereit erklärt, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholen soll oder ein Taxi, das einen Geschädigten zur Geldabhebung zur Bank fährt.

So erging es am Mittwochnachmittag mehreren in Konstanz und Allensbach wohnhaften Geschädigten, die jedoch alle clever reagierten, Rückfragen stellten oder sich aus sonstigen Gründen nicht auf den Anrufer einließen.

Nach bisherigen Erkenntnissen scheiterten die Bemühungen dieser Betrüger, die sie am Mittwoch im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Konstanz anstellten. Den bislang bei der Polizei bekannt gewordenen Opfern entstand durch diese Anrufe kein Schaden. Es ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Opfer anhand von in öffentlichen Verzeichnissen vermerkten Vornamen aussuchen. Die Geschädigten, die am Donnerstag bei der Polizei bekannt wurden, sind mit Namen, Vornamen und der vollständigen Adresse in öffentlichen Telefonverzeichnissen vermerkt und somit für die Täter im Internet weltweit als vermeintliche Opfer recherchierbar. Die Vornamen der Geschädigten deuten darauf hin, dass sie sich bereits im Rentenalter befinden könnten.

Informationen und Tipps zum Schutz vor dieser und anderen Betrugsmasche werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes bereitgestellt. Fundstelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist am Standort Konstanz unter der Fernsprechnummer 07531 995-1044 erreichbar.

