Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch ins Pfarrbüro, Beamer und Laptop entwendet

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Zeit vom 28.02.20; 18:15 Uhr, bis zum 29.02.20; 08:45 Uhr drangen unbekannte Täter in das Pfarrbüro der evangelischen Kirchengemeinde in St. Tönis ein und entwendeten einen Beamer und zwei Laptops. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen. /tp (207) 200229-1216-085879

