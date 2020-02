Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verletzter Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall

Nettetal-Breyell (ots)

Am 29.02.2020 um 12:35 Uhr befuhr ein 71jähriger Nettetaler mit seinem PKW die Str. Ritzbruch in Fahrtrichtung Leuth. In Höhe Haus Nr. 21 kam es zum Zusammenstoß mit einer 53jährigen Nettetalerin, die den, aus seiner Richtung rechts neben der Straße verlaufenden Rad-/Gehweg in entgegengesetzter Richtung befuhr und plötzlich die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fahrradfahrerin, die keinen Helm trug wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung dem Lobbericher Krankenhaus zugeführt.

