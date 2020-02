Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: lebensgefährlich verletzte PKW Fahrerin und drei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Tönisvorst-St. Tön (ots)

Am 29.02.2020 um 09:40 Uhr befuhr eine 76jährige St. Tönisserin die Straße Unterweiden (K23) aus Richtung Unterweiden kommend in Richtung St. Tönis. Zeitgleich befuhr ein 34jähriger St. Tönisser mit seinem PKW die Kempener Str. bzw. St. Tönisser Str. (L 362) aus St. Tönis kommend in Fahrtrichtung Kempen. Im Fahrzeug des St. Tönissers saßen seine 34jährige Ehefrau, deren 7jähriger Sohn und ihre 1 1/2jährige Tochter. Im Einmündungsbereich L 362/ K 23 kam zum Zusammenstoß zwischen der links abbiegenden St. Tönisserin und dem PKW des 34jährigen. Die 76jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber der BGU in Duisburg zugeführt. Die Inssassen des anderen PKW wurden, bis auf den unverletzten 7jährigen, leicht verletzt und wurden dem Krankenhaus in Kempen zugeführt. Die Unfallstelle wurde für 3 1/2 Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell