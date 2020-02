Polizei Hagen

POL-HA: Transporter in Vorhalle aufgebrochen

Hagen (ots)

Zwischen Mittwochabend, 22:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07:15 Uhr, brachen unbekannte Täter den Fiat-Firmentransporter eines 51-Jährigen auf. Dieser hatte seinen Wagen am Straßenrand abgestellt. Die Täter manipulierten am Schloss und öffneten vermutlich so die Hecktür des Lieferwagens. Aus dem Fahrzeuginneren fehlten mehrere Werkzeugkoffer mit Werkzeug im Wert von rund 3.000 Euro. Auf derselben Straße warfen Täter die Scheibe eines VW Golfs ein und stahlen eine Kühltasche. Ob hierfür dieselben Täter in Frage kommen, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell