Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Falscher Mitarbeiter stiehlt Herrenhandtasche

Duisburg (ots)

Er müsse dringend eine Umstellung des Internets vornehmen und daher in die Wohnung des 81-Jährigen an der Grabenstraße. Der falsche Mitarbeiter von Unitymedia zeigte dem Senior am Montag (16. Dezember) um 14 Uhr noch einen Ausweis und bat ihn, sämtliche Unterlagen des Telefonanbieters heraus zu suchen. Der Duisburger ließ den unbekannten Mann alleine in der Küche und holte alle Dokumente. Nachdem dieser die Papiere einmal überflogen hatte, ging er aus der Wohnung. Kurze Zeit später bemerkte der Senior, dass seine schwarze Herrenhandtasche aus Leder samt Portemonnaie und Geld fehlte. Zeugen, die den vollbärtigen, circa 40 Jahre alten, 1,85 Meter großen Verdächtigen mit dunkler Bekleidung gesehen haben, melden sich bitte unter 0203 280-0 beim KK 13.

