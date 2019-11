Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Postfiliale verschmutzt und Sachbeschädigungen begangen

37671 Höxter (ots)

Am Donnerstag, 14.11.2019, gegen 06:30 Uhr, hat ein Mitarbeiter der Postfiliale in der Uferstraße festgestellt, dass bislang unbekannte Personen in den Raum für Schließfächer gelangt waren. Dieser Raum, als auch der Vorraum der Filiale, wurde vermüllt und beschmutzt. Des Weiteren wurden zwei Tische beschädigt. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell