POL-DU: Hochfeld: Frauen locken Männer in Bar - Geldbörse geraubt

Zwei Frauen haben sich mit einem 39- und einem 41-Jährigen Dienstagnacht (17. Dezember, 00:45 Uhr) in einer Bar an der Eigenstraße verabredet. Während die vier an einem Tisch saßen, griffen drei Männer die beiden Mülheimer von hinten an. Sie schlugen nach ersten Erkenntnissen mit Schlagringen auf sie ein und stahlen eine Geldbörse. Ein Mitarbeiter der Bar sei noch dazwischen gegangen und habe laut eigenen Angaben die Parteien getrennt. Der 23-Jährige beobachtete noch, wie die Frauen gemeinsam mit den Angreifern durch einen Hinterausgang über einen Hof in Richtung Gitschiner Straße flüchteten. Die verletzten Männer kamen mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die die beiden etwa 25 Jahre alten Frauen mit schwarzen Haaren gegeben falls in Begleitung des Trios gesehen haben. Die Täter sind zwischen 25 und 35 Jahren alt, circa 1,80 Meter groß und waren dunkel bekleidet. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen.

