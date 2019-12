Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Polizei sucht Zeugen für Raub auf Lottoannahmestelle

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag (13. Dezember) gegen 18 Uhr am Hamborner Altmarkt verdächtige Beobachtungen rund um eine Lottoannahmestelle gemacht haben. Ein unbekannter Mann hat eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Mit der Beute flüchtete der Täter, der eine dunkle Jacke mit einem weißen Reißverschluss am Oberarm getragen hat. Ein Zeuge äußerte bei der Polizei den Verdacht, dass ein zweiter Mann im Alter von 18 bis 21 Jahren "Schmiere" gestanden hätte. Weitere Hinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen.

