Polizei Münster

POL-MS: Diebe greifen Taschen aus Fahrradkörben - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nachdem unbekannte Täter am Montag (05.08.) zwei Taschen aus Fahrradkörben entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 32-Jährige schob gegen 12:45 Uhr ihr Fahrrad an der Bahnhofsstraße entlang. Am Bahnhofsvorplatz bemerkte die Frau plötzlich, dass ihr Rucksack samt Bargeld, Dokumenten und Handy aus dem Fahrradkorb gestohlen wurde.

Eine 59-jährige Münsteranerin fuhr gegen 14:45 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Bahnhof in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Von-Vincke-Straße stellte die Radlerin fest, dass ihre Handtasche nicht mehr im Korb lag. In der Tasche befanden sich Schmuck, Dokumente, Schlüssel und ein Handy.

Die Polizei empfiehlt Wertgegenstände nicht außer Sichtweite und ohne Sicherung zu lassen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

