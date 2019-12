Polizei Duisburg

POL-DU: Düsseldorf/Duisburg: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Duisburg: Flüchtender Autofahrer fährt auf Polizisten zu - Beamter schießt

Duisburg (ots)

Zivilbeamte der Düsseldorfer Polizei haben am Sonntag (15. Dezember, 16:25 Uhr) auf der Fürstenberger Straße in Düsseldorf-Hassels drei Männer kontrolliert. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand soll einer von ihnen während der Polizeimaßnahme in einen Wagen gestiegen und auf zwei Polizisten zu gefahren sein. Der Pkw touchierte einen 31 Jahre alten Beamten, der dann in Richtung des Renaults schoss.

Im Rahmen der Fahndung konnten weitere Polizisten das verlassene Auto auf der Potsdamer Straße sicherstellen. Der unbekannte Fahrer ist weiterhin flüchtig.

Die beiden anderen Männer (26, 30) wurden vorläufig festgenommen. Der 31 Jahre alte Polizeibeamte verletzte sich bei dem Einsatz leicht.

Das Polizeipräsidium Duisburg hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen.

Medienvertreter richten Rückfragen bitte an die Pressestelle der Polizei Duisburg unter 0203 280-1041 oder die Staatsanwaltschaft Düsseldorf unter 0211 6025-1225.

