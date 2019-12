Polizei Duisburg

POL-DU: flüchtige Männer nach Einsatz des Polizeihubschraubers festgenommen

Duisburg-Huckingen (ots)

Nachdem am Freitag Abend gegen 22:30 Uhr zwei Männer in einem VW Passat versuchten, sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen, ließen sie einige Minuten später ihr Fahrzeug zurück und flüchteten zu Fuß in ein Grüngelände. Beide Männer wurden festgenommen. Zur Absuche des Geländes wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Beifahrer wurde aufgrund eines Haftbefehls inhaftiert.

