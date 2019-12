Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Diebe erbeuten mit Zetteltrick Geld und Schmuck

Duisburg (ots)

Ein Mann hat am Donnerstag (12. Dezember, 10:40 Uhr) bei einer 87-Jährigen auf der Sommerstraße geklingelt und sie um einen Zettel und einen Stift gebeten. Er müsse einem Nachbarn dringend eine Nachricht hinterlassen. Als die Seniorin ins Wohnzimmer ging, um einen Zettel zu holen, folgte ihr der Unbekannte. Kurz nachdem die Frau ein "Klacken" an der Tür hörte, verließ der Mann ihre Wohnung und sie bemerkte, dass ihr Geld und Schmuck fehlte. Der Trickdieb ist circa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er hat schwarze Haare, einen Bart, helle Haut und trug ein schwarzes Oberteil. Zeugen, die den Täter gegebenfalls in Begleitung mindestens eines weiteren Komplizen gesehen haben, melden sich bitte beim KK 32 unter 0203 280-0. (jg)

