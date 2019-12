Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Senior überfallen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein 82 Jahre alter Mann ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. Dezember) gegen 4:30 Uhr in seiner Wohnung überfallen worden. Der Senior war im Bereich der Straße "Am Beeckbach" mit seinem Hund spazieren gegangen. Als er nach Hause kam, setzte er sich in seinen Sessel und schlief wieder ein. Ein unbekannter, zwischen 1,80 und 1,90 Meter großer Mann soll ihn geweckt und nach Geld gefragt haben. Als der Duisburger antwortete, dass er keines da hätte, schlug der maskierte Mann ihn bewusstlos. Der Täter durchwühlte sämtliche Schränke und verschwand, bevor der Senior wieder zu sich kam. Der Verletzte rief die Rettungkräfte und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Kripo (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter 0203 280-0 zu melden. (jg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell