POL-UL: (UL) Ulm - Diebe schlagen zu

Am Wochenende klauten Unbekannte Reifen und Dieselkraftstoff im Ulmer Donautal.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 23 Uhr und Montag 10 Uhr parkte ein Sattelzug in der Hohnerstraße. Am Montag bemerkte der Lkw Fahrer, dass seine Tankanzeige auf Reserve leuchtete. Unbekannte öffneten die Tanks und zapften mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab. Ein weiterer Sattelzug parkte über das Wochenende in der Nicolaus-Otto-Straße. Diebe montierten an dem Auflieger zwei Kompletträder ab und nahmen sie mit.

