Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - 30.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Raesfeld (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 21 Jahre alter Raesfelder mit einem Traktor-Anhänger-Gespann die Weseler Straße aus Richtung Raesfeld kommend. Er wollte nach links in die Löchter Kämpe abbiegen und wurde in diesem Moment durch einen 19 Jahre alten Autofahrer aus Raesfeld überholt. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, in dessen Folge der Pkw von der Straße abkam, in den Straßengraben geriet und sich zweimal überschlug. Der 19-Jährige überstand den Unfall unverletzt, ebenso der Traktorfahrer. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

