Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Unbekannter schlägt zu

Ins Krankenhaus musste am Sonntag ein 22-Jähriger nach einem Partybesuch in Riedlingen.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei sei der Mann gegen 3.20 Uhr mit mehreren Bekannten in der Neuen Unlinger Straße gelaufen. Sie kamen von einer Party und stießen auf eine etwa achtköpfige Gruppe. Einer aus der Gruppe soll dem 22-Jährigen ohne ersichtlichen Grund einen Faustschlag verpasst haben. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Schläger sei mit den anderen in zwei Autos davon gefahren. Die Polizei aus Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++2291307

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell