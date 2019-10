Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach - Auto landet im Löschteich

Mühlenbach (ots)

Der 28-jährige Fahrer eines VW Golf war am frühen Sonntagmorgen auf der B294 von Mühlenbach in Richtung Waldkirch unterwegs. In einer Spitzkehre kurz vor der Passhöhe Heidburg musste der Fahrer angeblich einem Reh ausweichen, fuhr in der Rechtskurve geradeaus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sein Auto fuhr geradewegs in einen Löschteich und ging unter. Der Fahrer öffnete geistesgegenwärtig die Seitenscheibe der Fahrertür und konnte sich aus dem Fahrzeug retten. Nur noch die geöffnete Heckklappe schaute aus dem Teich heraus. Die noch funktionierende Fahrzeugbeleuchtung erhellte den See von unten. An dem neuwertigen Golf 7 entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von rund 38.000 Euro. Die Feuerwehr ließ das Wasser im Löschteich ab, worauf das Wrack geborgen werden konnte. /br

