Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Pkw kollidiert mit Pony

Einen Leichtverletzten und ein totes Pony forderte am Sonntag ein Unfall in Westerheim.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem BMW von Westerheim in Richtung Feldstetten. Auf der Strecke stand ein Pony mitten auf der Fahrbahn. Obwohl der Fahrer sofort bremste, erfasste er das Tier mit seinem Auto. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein 27-jähriger Beifahrer stand unter Schock. Das Pony wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Über die Feuerwehr ermittelte die Polizei die Besitzerin. Die Feuerwehr beseitigte das mehrere hundert Kilo schwere Tier. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Pony aus einer Koppel ausgebüxt. Dort hatte es aus unbekannter Ursache die Umzäunung durchbrochen. Der Schaden am BMW beträgt rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

++++2293935

Julia Lier / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell