POL-UL: (GP) Göppingen - 92-Jährige lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall am Montag in Göppingen erfasste ein Autofahrer eine Fußgängerin am Zebrastreifen.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr überquerte die Frau in der Hohenstaufenstraße einen Zebrastreifen. In Richtung Hohenstaufen war zeitgleich ein 91-Jähriger unterwegs. Der Senior erkannte die Frau zu spät und erfasste sie frontal. Durch den Aufprall erlitt 92-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

Senioren (ab 65 Jahren) verursachten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm 376 Unfälle im Jahr 2017, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. 2018 waren es bereits 454 Unfälle, also 21 Prozent mehr. Deshalb rückt die Zielgruppe der Senioren immer mehr in den Fokus polizeilicher Präventionsarbeit. Etwa im Rahmen der landesweiten Aktion "sicher fit unterwegs". Mehr Informationen hierzu finden Sie im Internet unter: www.verkehrswacht-bw.de/angebote/sicher-fit-unterwegs Aber auch im Rahmen von Verkehrskontrollen achtet die Polizei stets darauf, ob die Senioren noch zum Führen von Fahrzeugen geeignet sind. Bei Zweifeln informiert die Polizei die Führerscheinstelle, welche dann weitere Maßnahmen prüft.

