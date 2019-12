Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Baumarktdiebe flüchten - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochmorgen (11. Dezember, 9:35 Uhr) in einem Baumarkt an der Theodor-Heuss-Straße Ladegeräte und Ersatzakkus für Akkuschrauber gestohlen. Als die Angestellten den Diebstahl bemerkten, rannten die Diebe davon. Ein 30 Jahre alter Mitarbeiter versuchte noch im Eingangsbereich, einen der beiden Männer festzuhalten. Der etwa 40 Jahre alte Täter mit Bart bedrohte ihn daraufhin mit einem Cutter-Messer. Dem Mann, der eine graue Nike-Mütze, eine braune Weste und einen blauen Pulli trug, gelang es so, sich loszureißen. Das Duo flüchtete daraufhin mit einem Transporter in Richtung Oberhausen. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den abgeschlossenen Transporter auf einem Parkplatz an der Otto-Hahn-Straße finden und sicherstellen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu einem der beiden Täter machen können, melden sich bitte beim KK 34 unter 0203 280-0. (stb)

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell