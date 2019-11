Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorsätzliche Brandstiftung

Obernkirchen (ots)

(ma)

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg bittet für den Pkw-Brand am Krainhäger Weg in Obernkirchen am 16.11. gegen 22.30 Uhr (wir berichteten) nochmals um Hinweise von möglichen Zeugen.

Nach einer abschließenden Spurenauswertung muss zwingend davon ausgegangen werden, dass das Feuer am Fahrzeug durch Entzünden eines Brandbeschleunigers entstanden ist.

Andere Ursachen können ausgeschlossen werden, so dass die Beamten wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung ihre Ermittlungen fortsetzen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-95930, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell