Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschädigtenaufruf/Zeugenaufruf nach Diebstahl und versuchten Fahrraddiebstählen am Bahnhof Haste

(koe.)

(koe.) Am Abend des 28.08.19 kam es am Bahnhof Haste im Bereich der Fahrradständer, Vorder- und Rückseite des Bahnhofs, zu Fharraddiebstählen als auch Beschädigungen. Die Polizei hatte die Beschädigungen an den angegangenen Fahrrädern aufgenommen, jedoch haben sich bislang bei der Poliezi Bad Nenndorf keine Geschädigten gemeldet. Dazu gehört auch der Diebstahl eines Sattels nebst Stange, welcher ebenfalls nicht angezeigt worden ist.

Am 29.08.19 ist bereits über die Vorfälle eine Pressemeldung ergangen, jedoch haben sich die Geschädigten die Taten nicht bei der Polizei angezeigt.

Die Polizei bitte um Zeugen-/Geschädigtenhinweis; Polizei Bad Nenndorf: 05723-94610

