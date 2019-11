Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen- Verkehrsunfallflucht am 11.11.2019

Nienburg (ots)

(BER)Bereits am Montagmorgen, 11.11.2019, gegen 09.00 Uhr stellte ein Mann aus Landesbergen fest, dass sein in der Schneiderstr. geparkter Pkw durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde und bei dem der Verursacher unerkannt flüchtete. Die Schneiderstraße wird wegen der Sperrung der B 215 häufig unerlaubt als Ausweichstrecke genutzt. Der beschädigte Pkw, ein blauer Opel Vectra, war vom Fahrzeughalter am 10.11. abends ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt worden. Morgens stellte der Geschädigte Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Mögliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation in Landesbergen unter Tel.: 05025/1001 entgegen.

