Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zwei Diebstähle aus PKW

Nienburg (ots)

Kem/ Am Wochenende kam es zu zwei Diebstählen aus PKW in Nienburg. Am Samstag, den 23.11.2019, ca. zwischen 12.25 und 12.35 Uhr, wurde die Beifahrerscheibe an einem schwarzen Audi am Holtorfer Friedhof zwischen Holtorf und Drakenburg eingeschlagen und eine darin liegende Handtasche entwendet. Am gleichen Tag, in der Zeit von 18.00 bis 23.10 Uhr ereignete sich eine ähnliche Tat. Ein schwarzer Audi stand auf einer Parkfläche eines Festsaales im Domänenweg. Nach Einschlagen der Beifahrerscheibe wurde daraus eine Geldbörse entwendet. Es wurden Spuren gesichert und Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter 05021/97780 in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist zudem darauf hin, keine Wertsachen sichtbar im Auto zurück zu lassen.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell