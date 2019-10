Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in Lauchringen zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Am Donnerstagmorgen, 10.10.2019, wurde der erste beschädigte Automat in der Riedstraße entdeckt, in der folgenden Nacht ein zweiter in der Industriestraße. In beiden Fällen hatten es der oder die Täter auf das im Automaten verwahrte Bargeld abgesehen, die Zigaretten blieben augenscheinlich unberührt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

