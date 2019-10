Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unfallfluchten nach Parkremplern

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2019, kam es zu zwei Unfallfluchten in Breisach. Hierbei wurde jeweils beim Ausparken ein anderes abgestelltes, Fahrzeug beschädigt, in beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Zum einen handelt es sich um eine Kollision auf dem Parkplatz eines Casinos in der Gerberstraße, welcher sich zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr ereignete, zum anderen um eine Kollision auf einem Parkplatz in der Straße Neuer Weg, Nahe dem Gelände einer Klinik, gegen 16.20 Uhr. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 1000, bzw. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Breisach zu melden, Telefon 07667/911 70.

