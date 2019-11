Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Trunkenheitsfahrt

Nienburg (ots)

Kem/ Beamte der Polizei Nienburg kontrollierten am Samstag gegen 23.45 Uhr einen 38-jährigen Nienburger PKW Fahrer in der Bismarckstraße. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,84 Promille. Der Nienburger musste seinen BMW stehen lassen und die Beamten zur Dienststelle begleiten. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem Nienburger drohen nun ein Bußgeld i.H.v. 500,00 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

