Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vandalen unterwegs

Steinbergen (ots)

(eld) In der Zeit von Freitag, 22.11.2019, 22:30 Uhr bis 23:30 Uhr ist die Schutzhütte am Waldrand am Messingberg in Steinbergen Opfer von Vandalismus geworden. Mitglieder einer bislang unbekannten Gruppe Jugendlicher haben einen Großteil der Holzverkleidung herausgerissen bzw. getreten. Weiterhin wurde ein Verkehrszeichen im Nahbereich incl. Betonsockel aus dem Boden gerissen und einen Abhang hinuntergeworfen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 05751/9545-0 mit der Polizei Rinteln in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell