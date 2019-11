Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Gartenlaube

Rinteln (ots)

(eld) In der Zeit von Donnerstag, 14.11.20109 bis Freitag, 22.11.2019, kam es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube am Exter Weg in Rinteln, bei welchem bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe der Hütte eingeschlagen und die Eingangstür aufgehebelt haben. Aus der Hütte wurde ein Vorschlaghammer entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 125,- EUR.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei Rinteln unter Tel.-Nr. 05751/9545-0 entgegen.

